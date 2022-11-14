الامارات | 3 غيابات تعكر صفو الوصل رغم الفوز على بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل ضربة موجعة رغم الفوز الذي حققه على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تأكد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن «الفهود» في الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي.

وستتوقف مسابقة الدوري 36 يوماً خلال فترة التوقف الدولي وإقامة مسابقة كأس العالم 2022، إذ سيخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل مع متصدر لائحة ترتيب الدوري شباب الأهلي في الجولة 11 على استاد الوصل في زعبيل في 20 ديسمبر المقبل.

وشهدت مباراة «الأصفر» أمام بني ياس حصول المدافع محمد جابر على البطاقة الحمراء مباشرة ليغيب عن مواجهة «فرسان دبي» المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المدافع الشاب، الصربي ألكسندر فاسيليافيغ، والمتألق الأرجنتيني توماس شانكلاي، بعدما حصل كل منهما على الإنذار الثالث أمام «السماوي».

وسيلعب الوصل ثلاث مباريات حاسمة في مشوار المنافسة على اللقب عقب العودة من فترة التوقف، إذ سيلعب على أرضه أمام شباب الأهلي، ثم يخوض مواجهة نارية خارج ملعبه أمام العين، بينما يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة خورفكان في زعبيل، إذ يمتلك «الإمبراطور» في رصيده 21 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن كل من شباب الأهلي والوحدة في صدارة الترتيب.