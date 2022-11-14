الامارات | «الأبيض» يدشن تحضيراته للقاء الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قائمة نهائية ضمت 24 لاعباً من أصل 36، كان قد تم اختيارهم في القائمة الموسعة، ليتم استبعاد 12 لاعباً، استعداداً لمباراتي الأرجنتين وكازاخستان ودياً يومي 16 و19 الجاري، علماً أن مباراة المنتخب مع الأرجنتين ستقام في السابعة والنصف مساءً على استاد محمد بن زايد.

وضمّت القائمة النهائية اللاعبين: محمد الشامسي وخالد عيسى وعلي خصيف وأحمد جميل وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي وشاهين عبدالرحمن وعبدالسلام محمد وخالد الهاشمي والحسن صالح وعبدالعزيز هيكل وماجد حسن وماجد راشد وعبدالله رمضان وعبدالله حمد وعلي سالمين ويحيى نادر وطحنون الزعابي وحارب عبدالله وعلي صالح وفابيو دي ليما وكايو كانيدو وعلي مبخوت ويحيى الغساني. وشملت قائمة اللاعبين المستبعدين كلاً من: خالد السناني وحسن المحرمي وسالم سلطان وسعيد جمعة ومحمد علي العبيدي وماجد سرور وخالد البلوشي وحسين مهدي ومحمد عبدالباسط وخالد باوزير وأحمد عامر وأحمد فوزي.

وسيلعب المنتخب في كأس الخليج العربي المقبلة في مدينة البصرة العراقية ضمن المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين والكويت وقطر.

وتقام تدريبات المنتخب اليومية على ملاعب في مدينة زايد الرياضية

وشهدت الفترة الماضية تركيز المدرب أروابارينا على العناصر الشابة وتقليص معدل أعمار اللاعبين المختارين، بما يتناسب مع سياسة المرحلة المقبلة الخاصة بإعداد منتخب للمستقبل، خصوصاً على صعيد المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.

ويعول أروابارينا على المعسكر الداخلي في أبوظبي، الذي سيستمر لمدة أسبوع في تجهيز اللاعبين بشكل جيد من الجوانب كافة، والوقوف على حالتهم البدنية والمعنوية والفنية، بجانب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجربة الودية القوية أمام منتخب الأرجنتين، التي وصفها أروابارينا في تصريحات صحافية سابقة لـ«الإمارات اليوم»، بإنها «ستكون تجربة جميلة للجيل الحالي من اللاعبين».

ويأمل مدرب المنتخب من هذا المعسكر والتجربتين الوديتين المرتقبتين أمام الأرجنتين وكازاخستان الاستقرار على التشكيل الأساس الذي سيخوض به المنتخب مبارياته المقبلة، وفي مقدمتها الاستحقاق المرتقب في بطولة كأس الخليج العربي 25.