الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري البرتغالي
سانتا كلارا - إستوريل برايا 00:15
الدوري المغربي
المغرب التطواني - الجيش الملكي 23:00
الدوري السوداني
هلال الساحل - كوبر الخرطوم 18:00
توتي - هلال الفاشر 18:00
أهلي شندي - الزومة 18:00
اهلي مروي - الهلال 18:00
ود نوباوي - حيدوب النهود 18:00
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