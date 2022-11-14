اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري البرتغالي

سانتا كلارا - إستوريل برايا 00:15

الدوري المغربي

المغرب التطواني - الجيش الملكي 23:00

الدوري السوداني

هلال الساحل - كوبر الخرطوم 18:00

توتي - هلال الفاشر 18:00

أهلي شندي - الزومة 18:00

اهلي مروي - الهلال 18:00

ود نوباوي - حيدوب النهود 18:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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