الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمار

تعاقد الوصل مع الجزائري أسامة عمار (19 عاماً)، إذ تم قيده في فئة المقيمين، وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة. ولعب عمار في العديد من الأندية في فئات الناشئين، أبرزها ليون الفرنسي وفالنسيا الإسباني، كما لعب في صفوف منتخب الجزائر للناشئين.

استياء

قال مقربون من لاعب أجنبي كبير بأحد أندية المحترفين، إن اللاعب مستاء من جلوسه على دكة البدلاء منذ انضمامه للفريق وإشراك المدرب له في الدقائق الأخيرة، ما يجعله غير قادر على إظهار قدراته وإمكاناته الفنية خلال الدقائق المعدودة التي يلعبها مع الفريق.

لاعب

ارتبط اسم أحد اللاعبين المواطنين والذي يلعب لأحد الأندية الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، بالانتقال إلى نادٍ آخر، لتعزيز صفوف النادي الذي عانى في الفترة الأخيرة بسبب تراجع المستوى وسوء النتائج.