الامارات | «أبيض الشاطئية» رابعاً في بطولة نيوم الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الرابع في بطولة نيوم الودية الدولية، التي اختتمت مساء أول من أمس في السعودية، بعد خسارته أمام منتخب عمان بستة أهداف مقابل ثلاثة في الشوط الإضافي، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3– 3). وشارك في البطولة ثمانية منتخبات، وهي، إلى جانب «الأبيض»: البرازيل واليابان وباراغواي وعُمان والسعودية والبحرين وإنجلترا. وكان المنتخب قد خسر ثلاث مباريات، الأولى أمام السعودية، ثم من منتخب باراغواي. وفي الجولة الثالثة، تمكن من تحقيق الفوز على منتخب إنجلترا بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ليحجز مقعده، ويواجه منتخب عُمان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي انتهت أشواطها الثلاثة بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة (3– 3)، ونجح عُمان في إضافة ثلاثة أهداف خلال الشوط الإضافي. وتُوج منتخب البرازيل بلقب البطولة، بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدفين لهدف.