شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يجتمع بمنتخب الناشئين عبر تقنية الفيديو كونفرانس قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواصل عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع منتخب الناشئين مواليد 2006؛ لتحفيزهم قبل مواجهة المغرب، في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على ملعب "الرويبة" في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

كما حرص اللواء حلمي مشهور ودينا الرفاعي، عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة على المشاركة في الاجتماع، وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على التأهل لبطولة أمم أفريقيا.

وخاض منتخب مصر للناشئين مرانه الأخير، استعدادا لمواجهة المغرب، المقرر لها غدا الإثنين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وحرص محمد وهبة، المدير الفني، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين لمعالجة أخطاء المباراتين السابقتين.

وتمتلك مصر 3 نقاط في المركز الثالث بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات في حالة تساوٍ النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل في حالة تساوٍ 3 فرق في النقاط.