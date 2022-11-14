شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف الثلاثي العائد من الإصابة عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعة من المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعدما انتظموا فى التدريبات الجماعة بشكل جزئي قبل انتهاء فترة توقف الدوري.
واشتكى عمرو السولية من شد فى العضلة الخلفية، بينما اشتكى أليو ديانج من شد فى العضلة الخلفية، وعانى رامي ربيعة من آلام فى عضلات البطن.
يخضع محمود كهربا وعلى لطفي لاعبا الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر غدا، الاثنين، بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة لمدة 5 أيام والتي حصل عليها اللاعبون بقرار من الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر.
واشتكى محمود كهربا وعلي لطفي من الإصابة بنزلة برد قوية قبل الحصول على الراحة، ومن المنتظر أن يخضعا لفحص طبى سريع من قبل الجهاز الفنى للاطمئنان على حالتهما قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.
لاعبو الأهلى يحفزون علي معلول قبل المشاركة مع تونس فى المونديال
حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي على إجراء اتصالات هاتفية بالدولي التونسي على معلول من أجل دعمه ومساندته قبل إنطلاق كأس العالم الذي تُشارك فيه تونس.
وينطلق مونديال 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر الجاري وتشارك فيه تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة ، كلاً من : فرنسا والدنمارك وأستراليا.