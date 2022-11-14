شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 13-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف الثلاثي العائد من الإصابة عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعة من المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعدما انتظموا فى التدريبات الجماعة بشكل جزئي قبل انتهاء فترة توقف الدوري.

واشتكى عمرو السولية من شد فى العضلة الخلفية، بينما اشتكى أليو ديانج من شد فى العضلة الخلفية، وعانى رامي ربيعة من آلام فى عضلات البطن.