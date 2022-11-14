شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: موسيمانى أكثر مدير فنى أضر الأهلى.. وسواريش اتظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، هو أكثر مدير فني أضر الأهلي؛ لأنه اعتمد على 13 أو 14 لاعبا، والبقية لم يكن لهم دور مع الفريق، ولذلك كانت هذه المجموعة مجهدة، ولم يكن لديه ثقة في باقي اللاعبين بخلاف المجموعة الأساسية، وكان عليه أن يثق في كل اللاعبين، كما كان له دور في تدهور مستوى الأهلي البدني.

وقال ريان، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للأهلي، تعرض للظلم وتقييم تجربته كان سريعا، وكان يحتاج فرصة أكبر، خاصة أنه لعب بمجموعة من اللاعبين الشباب وعمل المطلوب منه.

وعن المنافسة على لقب بالدوري هذا الموسم، قال: "المنافسة ستكون شرسة على الجميع بما فيهم الأهلي والزمالك، وستكون صعبة عل جميع الفرق ومن الصعب التكهن بمن يكون بطل أو وصيف الدوري في الموسم المقبل، والمنافسة لن تقتصر على فريقين فقط وستكون صعبة على القطبين".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "كل الفرق كتاب مفتوح، وأرى أن الجميع مستواهم متقارب من بعضهم، ولا يوجد حصان أسود، ولكن أرى أن الحصان الأسود يجب أن يكون من الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الثانية مثل أسوان وحرس الحدود".

وتابع ياسر ريان: "الصفقات ليست بكثرتها ولكن باحتياج كل فريق وتساند فريقها الجديد بشكل قوي وكل الفرق تمكنت من توفير احتياجاتها، ولكن أرى أن أسوان أبرم مجموعة من الصفقات القوية، وكذلك سيراميكا والزمالك، وهم أكثر الفرق جلبا للصفقات ومعهم الإسماعيلي".