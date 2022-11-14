شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 13 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي على إجراء اتصالات هاتفية بالدولي التونسي على معلول من أجل دعمه ومساندته قبل إنطلاق كأس العالم الذي تُشارك فيه تونس.

وينطلق مونديال 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر الجاري وتشارك فيه تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة ، كلاً من : فرنسا والدنمارك وأستراليا.