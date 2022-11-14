شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 13 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي على إجراء اتصالات هاتفية بالدولي التونسي على معلول من أجل دعمه ومساندته قبل إنطلاق كأس العالم الذي تُشارك فيه تونس.
وينطلق مونديال 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر الجاري وتشارك فيه تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة ، كلاً من : فرنسا والدنمارك وأستراليا.
يشهد خط دفاع الأهلي تغييرات خلال الفترة المقبلة التى يخوض فيها الفريق ارتباطات محلية، وذلك بسبب لعنة الإصابات التى ضربت هذا المركز مؤخراً.
ويواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة فى خط الدفاع بعدما تعرض ثنائى الفريق محمود متولى ومحمد عبد المنعم للإصابة، والتى حرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وبات المارد الأحمر مُهدداً بفقدان الثنائى لعدة أسابيع أو على الأقل محمود متولي.