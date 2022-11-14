شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقدم أيمن الرمادى مديرا فنيا فى مؤتمر صحفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نادي أسوان الرياضى مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لتقديم أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، والذى تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين.

بدأت الفاعليات بعزف السلام الوطنى وعرض فيديو لمسيرة المدير الفنى الجديد، بجانب كلمة لرئيس مجلس إدارة النادى ، كما ألقى المدير الفنى الجديد كلمة خلال المؤتمر قبل توقيع العقود.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.