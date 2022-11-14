شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجمعية العمومية لـسموحة.. وإعادة الانتخابات على مقعد "رئيس النادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القضاء الإدارى تأجيل الجمعية العمومية لنادى سموحة وإعادة الانتحابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة فى جمعية عمومية تقام بحد أقصى يوم.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يفيد بإرجاء الجمعية العمومية التى كان مقررا لها غدا الإثنين 14 نوفمبر الجاري على ان تعقد الجمعية العمومية الجديدة فى موعد بحد أقصى يوم 25 نوفمبر الجارى.

وكانت اللجنة العليا الخاصة بانتخابات نادي سموحة قد أعلنت فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي، وفى المقابل فاز عمر الغنيمي على مقعد النائب، كما فاز بمناصب العضوية أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد العدلي، ماهينور سامح، وذلك فى 29 أكتوبر الماضى.