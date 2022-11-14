شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية تطارد إنجازا أفريقيا غائبا منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ونجح الأهلي والزمالك في اجتياز الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبلوغ مرحلة المجموعات.

وفي الكونفدرالية نجح بيراميدز في الوصول أيضا إلى دور المجموعات، رفقة فيوتشر الذي يشارك في البطولات الأفريقية لأول مرة في تاريخه.

وعلى مدار ما يزيد على 25 عاما، لم تنجح الأندية المصرية في الجمع بين البطولتين الرئيسيتين للأندية في أفريقيا، وتحديدا منذ عام 1996.

وفي عام 1996 حقق الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا)، فيما توج المقاولون العرب بلقب كأس الكؤوس الأفريقية (تحولت لاحقا إلى الكونفدرالية).

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة، نجم الأهلى السابق، الأكثر تتويجا باللقب، حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 16 مرة، منها الأهلى 10 ألقاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.