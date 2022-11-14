شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتمسك بـمحمود علاء حتى انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو الاتحاد السكندرى بخدمات محمود علاء، مدافع الزمالك المعار إلى سيد البلد، حتى نهاية الموسم، خصوصا أنه أصبح من الركائز والأعمدة الأساسية في تشكيل الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق.

ويرى مسئولو النادى السكندرى أن محمود علاء استعاد جزءا كبيرا من مستواه الفني الذى أهّله للانضمام لكتيبة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا وتستعد لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري لذلك رحيله قبل انتهاء إعارته سيؤثر على الفريق.

في سياق مختلف طلب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريراً من الجهاز الطبى عن اللاعبين المصابين ومدى الحالة التى وصلوا إليها.

واشتكى السيد سالم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من شد فى العضلة الأمامية، فضلاً عن شكوى كريم الديب من إصابة عضلية وطلب زوران تجهيز الثنائى للمرحلة القادمة.

فى سياق متصل، قرر زوران رفع الحمل البدنى للاعبى زعيم الثغر عقب العودة لاستئناف التدريبات على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لخوض مباريات الدورى العام بالاضافة الى مباريات كأس الرابطة.

واستقر زوران على وضع برنامج تدريبى لإعداد لاعبى الفريق السكندرى، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين في التاسعة صباحا و الخامسة مساءً استعداد لاستئناف الدورى.