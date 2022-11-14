شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلى يهزم الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية للشباب تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق النادي الأهلي لتنس الطاولة تحت 17 سنة بلقب بطولة الجمهورية «فرق» بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 3-2.

أقيمت البطولة اليوم الأحد على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وقدم الفريقان عرضا قويا، وتفوق فى النهاية الأهلي وحسم اللقاء لصالحه.

وأعرب أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس طاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز ببطولة الجمهورية فرق، مؤكدًا ثقته في الفريق، وأنه يطمح لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق 17 سنة ناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏