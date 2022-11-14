شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعقد جلسة مع لاعبى بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه على هامش التدريب الجماعى الذى خاضه الفريق على الملعب الفرعى للدفاع الجوى استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان تاكيس جونياس قد منح اللاعبين راحة 3 أيام عقب تحقيق الفوز على على نيجيليك بطل النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة، في إطار إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لدور المجموعات.

وتحدث جونياس مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز لتصحيح بعض الأخطاء التى سبق ووقع فيها اللاعبون، وأدت إلى تدهور نتائج الفريق فى مسابقة الدورى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.