شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى ينقل تدريبات سموحة إلى استاد الجامعة بسبب الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المحاسب وليد عرفات، منع جميع الفرق الرياضية بالنادي من التدريب والتواجد غدا الإثنين بملاعب النادي، وذلك لعقد الجمعية العمومية للنادي وسيبدأ التوقيع فى كشوف الحضور بداية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، ونبهت إدارة نادي سموحة على أن التوقيع ضرورى للحصول على كارت حضور التصويت.

ولذلك تم منع المدير الفني طارق العشري للفريق الأول من التدرب غدا بالنادي، وسوف يقوم المدير الفني بالتدريب مساء غد في تمام السادسة مساء على ملاعب نادي استاد الجامعة.

وصرح المدير الفني بأنه اكتفى بالمباريات الودية التي أقامها الفريق خلال فترة توقف الدوري، وذلك حرصا على اللاعبين من الإصابات والإجهاد، وقد تقابل الفريق في مباراتين وديتين أمام العامرية، وفاز الفريق بتسعة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية كانت أمام الحمام، وفاز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

يذكر أن فريق سموحة يستعد للقاء فريق الإسماعيلي في المباراة المقرر لها يوم 2 ديسمبر القادم ضمن مباريات الدوري الممتاز المصري.