شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفرض السرية على فندق إقامة منتخب مصر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، سرية كبيرة على فندق إقامة المنتخب بالكويت قبل مواجهة بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر.

ويسعى فيتوريا لتوفير حماية كاملة للاعبين في مقر الإقامة والمعسكر، بما يساهم في زيادة تركيز اللاعبين قبل مواجهة المنتخب البلجيكي التي تمثل اختبارا وتحديا قويا للاعبين والجهاز الفني.

وحرص فيتوريا على عزل اللاعبين في مقر الإقامة ومنع الزيارات والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير، وطالب جهازه المعاون بإعداد تقارير يومية عن برنامج الإقامة.

ووصلت ظهر اليوم بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا إلى دولة الكويت بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر- أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.