شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة تفوز بالذهب فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت سن 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بحلم ألعب في الأولمبياد" بهذه الكلمات بدأت فريدة محمد خلف محمد، لاعبة الجمباز، حديثها بعدما حققت المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت سن 9 سنوات التي أقيمت في صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وأضافت "فريدة": "بدأت اللعب فى سن 3 سنوات بعد ما بابا وماما خلوني ألعب رياضات كتيرة .. لكنى حبيت الجمباز وبحلم أشارك فى الأولمبياد وأفوز بميدالية ذهبية لمصر.. وأنا كمان بلعب رياضة السباحة فى نادى الزمالك لأنها بتساعدنى فى أنى أحقق أداء كويس فى رياضة الجمباز".

من جانبها قالت الدكتورة سعاد عبداللاه جدة البطلة "فريدة": "دائما كنا بنحلم بأن فريدة تصبح بطلة فى رياضة ما، وحرصت مع ووالدها ووالدتها على أن تشارك فى رياضات كثيرة وهى في سن صغيرة حتى تعلقت برياضة الجمباز وأحبتها، الأمر الذي جعلنى أساعدها فى تحقيق الاحتراف بهذه اللعبة".

وأوضحت الدور الكبير الذى تقوم به والدتها فى تنظيم وقتها وتحقيق التوازن بين الدراسة والرياضة حتى تصبح متفوقة فى الجانبين.

من جانبها قالت هبة أحمد والدة "فريدة": "بنتى من صغرها وهى بتحب الرياضة وبتكون فرحانة جدا وإحنا رايحين التمرين.. أول ما لاحظت أنها متفوقة وده طبعا بشهادة المدربين اللى دربوها قررت اشترك لها فى أكاديمية متخصصة للجمباز وده طبعا طور فى أدائها بشكل كببير.. أنا طبعا بحاول أنظم لها وقتها وأوفق بين مدرستها والتمارين، خاصة أن رياضة الجمباز بتحتاج متابعة بشكل كبير من خلال تنظم نومها ووجباتها.

وأضافت: إن فريدة ستشارك فى بطولة الجمهورية للجمباز فى مارس المقبل، لافتة إلى أنها بدأت التجهيز لها من الآن عن طريق مشاركتها فى التمارين بشكل منتظم ومكثف وتنظيم الوجبات الغذاية الخاصة بيها، حتى تستطيع أن تحقق المركز الأول.