شكرا لقرائتكم خبر مركز إثراء يحتفي بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، بوصول النسخة الأصلية لكأس العالم إلى مقر المركز، كمحطة أخيرة لها قبل عودتها إلى دولة قطر، ضمن جولتها لكثير من مدن العالم.

وفي السياق نفسه عقد المركز جلسة حوارية بعنوان (كرة القدم: لعبة التعاون الكبرى) أمس، وذلك ضمن لقاءات موسم إثراء للإبداع (تنوين) الذي ختم نسخته الخامسة بحضور تجاوز40 ألف زائر وزائرة، إذ ناقشت الجلسة شغف كرة القدم، قدمها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والنجم الإسباني السابق ديفيد فيا، واللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر، والمدير العام لكأس العالم لكرة القدم 2022 في شركة كوكاكولا ونازلي بيربيروغلو، وأدار الجلسة خالد العرافة.

واستعرضت الجلسة أبرز قصص الانتصارات والإخفاقات الكروية من المتحدثين، وكيف ألهمت هذه اللعبة الأكثر شعبية الجمهور خلال قوة الإبداع على أرض الملعب.