13.5 % نسبة فوز العرب في كأس العالم منذ انطلاقه

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خاضت هذه المنتخبات العربية 74 مباراة، فازت في 10 مباريات وتعادلت في 17 مباراة وخسرت 47 مباراة.سجلت خلالها 61 هدفا مقابل 138 استقبلت شباكهم.
تواجه العرب في أربع مباريات: في 94، و2006 ، و2018.
السعودية لعبت 1994 أمام المغرب وتجاوزتها بهدفين لهدف، وفي 2006 لعبت مع تونس وتعادلا بهدفين لهدفين، في 2018 فازت السعودية على مصر بهدفين مقابل هدف.
وحسب الإحصائيات الحالية، نسبة فوز العرب في المونديال منذ انطلاقته وحتى آخر نسخة تقدر بـ 13.5%.
المنتخبات هي: السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الكويت، الإمارات، ومع مشاركة قطر المضيف في هذه النسخة سيكون الرقم 9 منتخبات عربية شاركت في كأس العالم من 1934 - 2022.
وبالمجمل مشاركات العرب خجولة جدا ولن يتغير الحال دون أن تتغير ثقافة المجتمع المحيط باللاعب وتزرع ثقافة مغايرة تماما تحاكي الثقافة العالمية وتدفع بجيل يكون مختلفا عن أقرانه يستطيع أن يحافظ على مستواه بدعم الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات والمجتمع.
الدول العربية المشاركة في مونديال قطر
السعودية
- شاركت في النهائيات 5 مرات
- أفضل المشاركات مونديال 1994
- خسرت من هولندا بهدفين لهدف
- فازت على المغرب بهدفين لهدف
- فازت على بلجيكا بهدف دون رد
- تأهلت للدور الثاني لتخسر أمام السويد بثلاثية
- في مونديال 1998 خسرت من الدنمارك
- خسرت برباعية من فرنسا
- تعادلت مع جنوب أفريقيا بهدفين
- في مونديال 2002 خسرت من ألمانيا وإيرلندا
- في مونديال 2006 خسرت من أوكرانيا
- تعادلت مع تونس
- في مونديال 2018 خسرت من روسيا بخمسة أهداف
- خسرت من الأورغواي بهدف، وفازت على مصر بهدفين لهدف
تونس
- شاركت في النهائيات 5 مرات
- ظهورها الأول كان مونديال الأرجنتين عام 1978
- حققت أول فوز عربي كان أمام المكسيك
- لعبت في مونديال فرنسا 1998 وقابلت إنجلترا وخسرت
- خسرت من كولومبيا واختتمت المشاركة بتعادل مع رومانيا
- شاركت في مونديال 2002 وخسرت من روسيا ومن اليابان وتعادلت مع بلجيكا
- في 2006 تعادلت مع السعودية، وخسرت أمام إسبانيا وأكرانيا.
- في مونديال 2018 خسرت من إنجلترا ومن بلجيكا، وفازت على بنما
المغرب
- شاركت في النهائيات 5 مرات
- ظهورها الأول كان في مونديال 1970 خسرت من ألمانيا ونيروبي وتعادلت مع بلغاريا
- في مونديال 1986 تعادلت مع بولندا وإنجلترا وهزمت البرتغال بثلاثية وتأهلت للدور الثاني متصدرة مجموعتها وخسرت من ألمانيا بالدور الثاني وخرجت
- في مونديال 1994 خسرت أمام بلجيكا وأمام السعودية وهولندا
- شاركت في مونديال 1998، وتعادلت مع النرويج وخسرت من البرازيل وفازت على أسكتلندا بثلاثية
- في مونديال 2018 خسرت من إيران ومن البرتغال وتعادلت مع إسبانيا بهدفين لكليهما
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