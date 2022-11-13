شكرا لقرائتكم خبر 13.5 % نسبة فوز العرب في كأس العالم منذ انطلاقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من 1934م ثاني نسخة للمونديال «كأس العالم» حتى 2018، ظهرت ثمانية منتخبات عربية بمعدل 25 مرة في 13 بطولة من أصل 21 نسخة حتى 2018.

خاضت هذه المنتخبات العربية 74 مباراة، فازت في 10 مباريات وتعادلت في 17 مباراة وخسرت 47 مباراة.

سجلت خلالها 61 هدفا مقابل 138 استقبلت شباكهم.

تواجه العرب في أربع مباريات: في 94، و2006 ، و2018.

السعودية لعبت 1994 أمام المغرب وتجاوزتها بهدفين لهدف، وفي 2006 لعبت مع تونس وتعادلا بهدفين لهدفين، في 2018 فازت السعودية على مصر بهدفين مقابل هدف.

وحسب الإحصائيات الحالية، نسبة فوز العرب في المونديال منذ انطلاقته وحتى آخر نسخة تقدر بـ 13.5%.

المنتخبات هي: السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الكويت، الإمارات، ومع مشاركة قطر المضيف في هذه النسخة سيكون الرقم 9 منتخبات عربية شاركت في كأس العالم من 1934 - 2022.

وبالمجمل مشاركات العرب خجولة جدا ولن يتغير الحال دون أن تتغير ثقافة المجتمع المحيط باللاعب وتزرع ثقافة مغايرة تماما تحاكي الثقافة العالمية وتدفع بجيل يكون مختلفا عن أقرانه يستطيع أن يحافظ على مستواه بدعم الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات والمجتمع.

الدول العربية المشاركة في مونديال قطر

السعودية







شاركت في النهائيات 5 مرات



أفضل المشاركات مونديال 1994



خسرت من هولندا بهدفين لهدف



فازت على المغرب بهدفين لهدف



فازت على بلجيكا بهدف دون رد



تأهلت للدور الثاني لتخسر أمام السويد بثلاثية



في مونديال 1998 خسرت من الدنمارك



خسرت برباعية من فرنسا



تعادلت مع جنوب أفريقيا بهدفين



في مونديال 2002 خسرت من ألمانيا وإيرلندا



في مونديال 2006 خسرت من أوكرانيا



تعادلت مع تونس



في مونديال 2018 خسرت من روسيا بخمسة أهداف



خسرت من الأورغواي بهدف، وفازت على مصر بهدفين لهدف



تونس





شاركت في النهائيات 5 مرات



ظهورها الأول كان مونديال الأرجنتين عام 1978



حققت أول فوز عربي كان أمام المكسيك



لعبت في مونديال فرنسا 1998 وقابلت إنجلترا وخسرت



خسرت من كولومبيا واختتمت المشاركة بتعادل مع رومانيا



شاركت في مونديال 2002 وخسرت من روسيا ومن اليابان وتعادلت مع بلجيكا



في 2006 تعادلت مع السعودية، وخسرت أمام إسبانيا وأكرانيا.



في مونديال 2018 خسرت من إنجلترا ومن بلجيكا، وفازت على بنما



المغرب