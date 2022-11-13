شكرا لقرائتكم خبر جدل المنشطات يبعد المولد عن المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من دعم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الدائم لفهد المولد لاعب الشباب، منذ أزمة إيقافه من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة قبل كأس العالم في قطر، واستبعد المولد من القائمة النهائية للأخضر المشاركة في كأس العالم «قطر 2022».

واستقر رينارد على استدعاء اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة الصقور بدلا من المولد، الذي استبعد كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع «تويتر» بيانا قال فيه: بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا)، في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة.

يذكر أن قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف الفهد الأسمر لعام ونصف، صدر في مايو الماضي، وتم التراجع عنه في أغسطس الماضي، بعد تقديم اللاعب أدلة تثبت تناوله دواء لمعاناته من مرض وراثي، دون علم منه أنه يحوي مواد محظورة رياضيا.

ويوجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، رفقة منتخبات (الأرجنتين، المكسيك، بولندا).