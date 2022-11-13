النصر يغرد وحيدا في الصدارة.. وصراع الهدافات يشتعل

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واستثمر صاحب الأرض (الهلال) حالته المثالية بعد فوزه الأسبوع الماضي بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب السعودية 2022، لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين من العراقية شوخان صالحي، مقابل هدف للكولومبية سارة تورو لفريق شعلة الشرقية.وفي الشوط الثاني أضافت العراقية شوخان الهدف الثالث لفريقها، والسابع لها شخصيا في الدوري، لتسهم بشكل كبير في رفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط، ويتساوى مع المتصدر النصر، الذي انفرد بالصدارة (الجمعة)، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 4 - 0.
وانضم فريق اليمامة إلى أصحاب النقاط السبع، بعد انتصاره على صاحب الأرض متذيل جدول الترتيب بنتيجة 10 - 0، لتكون ثاني أعلى نتيجة في الموسم الحالي، وللمرة الثانية بمرمى سما، بعد نتيجة 18 - 0 لمصلحة النصر.
وستقام المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بين الاتحاد والشباب، الجمعة 25 نوفمبر الحالي، عقب مباريات الأسبوع الخامس والتي ستنطلق 18 نوفمبر.
يشار إلى أن شوخان نجحت في رفع رصيدها التهديفي إلى 7 أهداف، لتتساوى مع متصدرة قائمة الهدافات بالدوري السعودي، المهاجمة البحرينية حصة العيسى نجمة فريق النصر.
ووقعت شوخان على أسبوع مثالي، حيث أسهمت بشكل كبير في فوز فريقها بالميدالية الذهبية، في منافسات كرة القدم النسائية للصالات بدورة الألعاب السعودية 2022 بالرياض في 5 نوفمبر الحالي.
وأظهرت النجمة العراقية موهبتها أيضا في كرة الصالات بالألعاب السعودية، لتعيد إلى الأذهان إبداعها في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في يونيو الماضي، عندما قادت منتخب بلادها العراق للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا للسيدات (الصالات) 2022 في السعودية، حيث حصدت جائزة هدافة البطولة بـ7 أهداف.
هدافات دوري السيدات
- حصة العيسى (النصر) 7 أهداف
- شوخان صالحي (الهلال) 7 أهداف
- البندري المبارك (اليمامة) 4 أهداف
- مباركة الصيعري (النصر)4 أهداف
- لولوة أسامة (اليمامة) 4 أهداف
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