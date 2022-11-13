ريجا يتوج بلقب جولة العالم لكرة السلة بالدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق ريجا اللاتفي بلقب بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي اختتمت منافساتها أمس في الدرعية التاريخية، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها.

وحسم ريجا لقب البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، بعد تغلبه في المباراة الختامية على فريق يوبي الصربي بنتيجة (19 - 21).

وحصد البطل على الجائزة الأولى بقيمة 40 ألف دولار، فيما حصل المركز الثاني على مبلغ 30 ألف دولار.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، لاعب فريق ريجا، كارليس لاسمانيس.

وشارك في جولة العالم لكرة السلة الثلاثية بالدرعية 14 فريقا عالميا، إذ مثل المملكة فريقا جدة والرياض، إلى جانب ريجا من لاتفيا، وأنتوب البلجيكي، ويوبي الصربي، وفريقا أوماها وسانت لويس باليسلايف الأمريكيان، وفيينا النمساوي، وأوتريخت الهولندي، وفريق أوكاياما الياباني، وأيضا فريقا لوسيل DAS والدوحة QSC من قطر.