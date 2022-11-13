شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للناشئين مرانه الأخير، استعدادا لمواجهة المغرب المقرر لها غدا الإثنين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وحرص الكابتن محمد وهبة، المدير الفني، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين لمعالجة أخطاء المباراتين السابقتين.

وتمتلك مصر 3 نقاط في المركز الثالث بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات في حالة تساوٍ النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل في حالة تساوٍ 3 فرق في النقاط.