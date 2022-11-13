شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكتفى بودية نجوم المستقبل قبل مواجهتى بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، إقامة مباريات ودية جديدة للفريق بعد التجربة التى خاضها أمس أمام نجوم المستقبل، وانتهت بفوز شباب الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحرص محمود جابر المدير الفني على خوض ودية نجوم المستقبل لمنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون فى الوديات أمام الفرق الأفريقية للوقوف على مستواهم.

ويواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، نظيره البنيني ودياً يوميّ 17 و20 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير 2023.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا حاليا، ويؤدى الفريق تدريبه باستاد الدفاع الجوى، وشارك فى مران المنتخب جميع لاعبي المنتخب الذين وقع عليهم الاختيار، وعقد محمود جابر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.