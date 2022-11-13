بيراميدز يواجه سيراميكا وديا الأربعاء استعدادا لاستئناف الدورى

القاهرة - سامية سيد -

أتم الجهاز الإداري بنادي بيراميدز الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع فريق الكرة بنظيره نادي سيراميكا، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري والكأس عقب فترة التوقف الدولية الحالية.

وتقرر إقامة المباراة الودية التحضيرية في الثالثة عصر الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي يومي 23 و27 نوفمبر الجاري في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

فى سياق مختلف جه اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق بيراميدز، رسالة لنجوم الفريق الذين لم ينضموا لقوائم منتخب بلادهم، خاصة فى بطولة كأس العالم، مثل المغربيان محمد الشيبى ووليد الكرتى، رغم المستوى المميز الذى يقدموه مع الفريق.

كما وجه جونياس رسالته للاعبى الفريق الذين لم ينضموا لقائمة منتخب مصر استعدادًا لودية بلجيكا، مثل رمضان صبحى وعبد الله السعيد، مشددًا عليهما بضرورة عدم التركيز فى تلك الأمور والرد يكون من خلال أدائهما داخل المستطيل الأخضر.

وأكد المدير الفنى لهؤلاء اللاعبين أن عليهم التركيز جيدًا مع بيراميدز حتى يظهروا بشكل يلفت أنظار الجميع ويجبرهم على ضمهم لصفوف المنتخب فى المرحلة المقبلة.