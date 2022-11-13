انضمام النني وكوكا.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأول في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خاض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا في ١٨ نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة ١٩ لاعب لحين وصول الخماسي المحترف لإكتمال الصفوف.

وحضر مران منتخب مصر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وانضم الثنائي محمد النني المحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي لصفوف معسكر منتخب مصر.

وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد غرابة المدير الإداري على استقبال الثنائي النني و كوكا عقب وصولهما اليوم.

جدير بالذكر أن الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي انضما في وقت سابق اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر.