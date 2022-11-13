نجوم المونديال (4).. "النسخة الأخيرة" بنزيما انتظر 8 سنوات ليعود للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم 2022، لرؤية نجومهم المفضلين يتنافسون على اللقب الأغلى في اللعبة، بعد انتظار دام 4 سنوات.

وتحتضن قطر منافسات النسخة الـ22 من كأس العالم خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ونرصد لكم زوار يلا كورة خلال سلسلة "نجوم المونديال" أبرز لاعبي المنتخبات، القادرين على زيادة حظوظ فرقهم في الفوز باللقب أو الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

ونتحدث اليوم عن كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، الذي انضم لقائمة الديوك بعد أن تم استبعاده من النسخة الماضية بسبب بعض المشاكل التي سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقًا.

المسيرة الدولية

كريم بنزيما هو لاعب من أصول جزائرية فضل اللعب باسم المنتخب الفرنسي، وشارك مع الديوك في كل الفئات العمرية للمنتخبات.

بدأ بنزيما مسيرته الدولية مع المنتخب الفرنسي تحت الـ 16 عامًا حيث شارك مع الفريق لستة لقاءات وسجل هدف واحد فقط.

في 2004 كان بنزيما ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لتحت الـ17 عامًا وفاز مع الفريق ببطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2004، وهذه كانت المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق بهذا اللقب.

ظهر بنزيما في البطولة بشكل جيد وسجل هدف واحد أمام منتخب أيرلندا الشمالية في دور المجموعات، وفي مجموع مشاركات بنزيما مع المنتخب الفرنسي لتحت 17 عامًا شارك في 18 لقاء وسجل خلالهم 14 هدف.

وخلال موسم 2005–2006 لعب بنزيما مع منتخب فرنسا لتحت 18 عامًا وشارك بعشرة لقاءات سجل خلالهم خمسة أهداف، وبعد ذلك حصل على استدعاء من المنتخب الفرنسي لتحت الـ 21 عامًا.

ساعد بنزيما منتخب فرنسا تحت 21 للتأهل لبطولة أوروبا تحت 21 سنة، وشارك بنزيما مع الفريق لخمسة لقاءات فقط ولم يسجل خلالها أي هدف.

المنتخب الأول

تم استدعاء بنزيما لأول مرة للمنتخب الفرنسي الأول من قبل ريمون دومينيك في 9 نوفمبر 2006 لمباراة الفريق الودية ضد اليونان التي لعبت في 15 نوفمبر.

وصف بنزيما الاستدعاء بأنه "مكافأة"، لكنه فشل في المشاركة في المباراة بعد إصابته قبل اللقاء بيومين.

وشارك بنزيما في أول لقاء دولي له على الإطلاق مع المنتخب الأول عندما نزل بدلًا من جبريل سيسيه في 28 مارس 2007 ضد النمسا، وسجل الهدف الوحيد في المباراة.

الاستبعاد الأول

فشل بنزيما في دخول قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وأشار دومينيك المدير الفني للمنتخب الفرنسي في ذلك التوقيت إلى أداء بنزيما مع ناديه الجديد ريال مدريد ووصفه بالمحبط.

بالإضافة إلى تورط بنزيما في فضيحة جنسية تسببت أيضًا في عدم ضم المهاجم الفرنسي.

وقبل الكشف عن القائمة، أبلغ بنزيما الصحف الفرنسية أنه إذا لم يتم اختياره فسيصاب بخيبة أمل كبيرة، لكنه لن يُقتل وسيدعم المنتخب الفرنسي مهما حدث.

يورو 2012

بعد نهائيات كأس العالم، عاد بنزيما إلى المنتخب الفرنسي تحت قيادة المدرب الجديد لوران بلان.

كان بلان، أحد المعجبين ببنزيما، وسعى إلى بناء هجوم المنتخب الفرنسي على بنزيما.

المونديال الأوحد

في 6 يونيو 2014، تم اختيار بنزيما في تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2014، وكانت تلك أول مشاركة له في البطولة.

عنصرية أم قضية أخلاقية

في 13 أبريل 2016، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن بنزيما لن يتم اختياره لبطولة أمم أوروبا 2016 التي تقام على أرضه.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي في ذلك التوقيت أنه تم إيقاف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لأجل غير مسمى عن المشاركة مع المنتخب الأول بسبب قضية الابتزاز المتورط فيها.

وتم وضع بنزيما رهن التحقيق الرسمي بسبب الأخبار التي انتشرت بشأن محاولته ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا من خلال مقطع فيديو غير أخلاقي.

وجاء رد بنزيما في 1 يونيو 2016 عبر صحيفة ماركا، في مقابلة قال خلالها: "ديشامب تخلى عني بسبب ضغوط من الجانب العنصري الفرنسي".

كما تم استبعاد بنزيما من قائمة كأس العالم 2018 في روسيا بسبب نفس القضية.

عودة بعد غياب

وبعد حوالي ست سنوات من الغياب عاد بنزيما لقائمة المنتخب الفرنسي خلال بطولة أمم أوروبا 2021 بعد العديد من التقارير التي أكدت استبعاده.

وتألق بنزيما بشدة في تلك البطولة وساعد المنتخب الفرنسي في الفوز باللقب، وكان دوري الأمم هي الكأس الأولى لبنزيما مع منتخب فرنسا، واللقب السابع والعشرين في مسيرته، مما جعله أكثر لاعب فرنسي تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

الكرة الأصعب في تاريخه

وبعيدًا عن مسيرة بنزيما الرائعة مع المنتخب الفرنسي، يمتلك اللاعب مسيرة مذهلة مع فريقه ريال مدريد حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع الملكي.

حيث توج الديك الفرنسي مع ريال مدريد بأربعة بطولات دوري إسباني، ومثلهم كأس عالم، ومثلهم سوبر أوروبي وإسباني، وخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وكل هذه الألقاب في جانب ولقب فوز بنزيما بالكرة الذهبية في جانب، حيث توج كريم بلقب أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي وهو أغلى لقب فردي، بالنسبة للاعب في تاريخه.

الفرصة الأخيرة

وأعلن المنتخب الفرنسي رسميًا قائمته لكأس العالم قطر 2022 ويقود القائمة كريم بنزيما في كأس عالم ثاني في تاريخه وقد يكون الأخير نظرًا لعمره الذي وصل إلى 34 عامًا.