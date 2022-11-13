الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كولر بعد العودة من الإجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي التدريبات غدًا باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر في دور الــ8 من النسخة القديمة لبطولة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبيه راحة لمدة 5 أيام تنتهي اليوم، وغادر المدرب السويسري إلي بلاده برفقة معاونيه بناء علي اذن من محمود الخطيب رئيس النادي وسوف يعود خلال الساعات الحالية قبل قيادة المران صباح غد.

واستقر كولر بالاتفاق مع معاونيه على البرنامج الكامل للإعداد للمرحلة المقبلة سواء بالنسخة القديمة لكأس مصر أو مباريات الدوري التي ستكون بدءًا من 2 ديسمبر بمواجهة طلائع الجيش.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن كولر سوف يعود لتطبيق نظام اليوم الكامل خلال الفترة المقبلة لعدة أيام لزيادة معدلات الحمل البدني للصورة التي كانت عليها قبل الإجازة.

وأضاف أن كولر استقر علي تصعيد بعض اللاعبين الناشئين ولكن علي مرحلتين طبقًا لظروف بعينها فرضتها معسكرات المنتخبات الوطنية والأجندة الدولية.

وأوضح أن المرحلة الأولي التي ستبدأ من غداً ربما تشهد عودة زياد طارق ومحمد محمود وعبدالرحمن مانو للمران مع الفريق الأول بعد أن خاضوا التدريبات مع فريق الناشئين 2001 طوال الفترة الماضية.

وتابع: "المرحلة الأولي ستشهد أيضًا تواجد شادي رضوان في تدريبات الفريق الأول ".

وقال : "تم تأجيل ضم عدد من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبات مثل حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل ومصطفى سعد ومحمد أشرف ومحمد مغربي لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي وكذلك مصطفى مخلوف ورأفت خليل وكريم الدبيس ومحمد حمدي لتواجدهم في معسكر منتخب الشباب بجانب إصابة عبدالرحمن رشدان".

وأضاف: "بعد الانتهاء من معسكر منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والأول وتحديدًا من يوم 20 نوفمبر الجاري سوف يتم تقييم الأمور وضم الناشئين طبقًا لحالة مجموعة الدوليين في المنتخب الأول".