ميلان يتفوق على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د.ب.أ

فاز ميلان على ضيفه فيورنتينا 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق رافائيل لياو، قبل أن يدرك أنتونين باراك التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل نيكولا ميلنكوفيتش لاعب فيورنتينا الهدف الثاني لميلان بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر نابولي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 19 نقطة في المركز العاشر.