مدرب بلجيكا يعلق على أهمية مباراة مصر قبل كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تحدث المدير الفني روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، اليوم الأحد، بشأن أهمية مواجهة مصر وديًا، قبل السفر إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة مصر، الجمعة المقبل، 18 نوفمبر، في مباراة ودية، تجمع بينهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، قبل سفر فريق روبيرتو مارتينيز إلى قطر.

وقال المدرب روبيرتو مارتينيز، في تصريحات نشرها موقع "DH Sports" البلجيكية: "مباراة مصر؟ إنها فرصة لنا قبل السفر إلى قطر.. مواجهة خصم أفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادًا لكأس العالم".

وأشار الموقع البلجيكي إلى أن الشياطين الحمر بصدد شد الرحال إلى الكويت، الثلاثاء القادم.

وكان المنتخب البلجيكي واجه المصري، قبل منافسات كأس العالم 2018 وديًا، عندما تفوق الشياطين الحمر على الفراعنة، بثلاثة أهداف نظيفة.

منتخب بلجيكا، أوقعته قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، إلى جانب المغرب، كندا وكرواتيا.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، وصلت العاصمة الكويتية، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بلجيكا.