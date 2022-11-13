يونايتد يذيق فولهام من كأس السيتي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف على حساب فريق فولهام، في لقاء أقيم على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة بدأت عن طريق كريستيان إريكسن في الدقيقة (14)، قبل أن ينجح دانييل جيمس في تسجيل التعادل لمصلحة فولهام في الدقيقة (61).

وفي الدقيقة 92، استطاع أليخاندرو كارناتشو أن يهدي فريقه مانشستر يونايتد الفوز بهدف قاتل في شباك فولهام.

هذا السيناريو أشبه بما حدث الجولة الماضية لفولهام حيث كان الفريق متعادلاً مع مانشستر سيتي بنتيجة (1-1)، قبل أن ينجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (93).

بهذه النتيجة أصبح رصيد مانشستر يونايتد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، حيث ظل يونايتد في المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز التاسع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد عاد إلى الانتصارات بعد الخسارة الجولة الماضية من أستون فيلا بنتيجة (3-1)، في المقابل عجز فولهام عن تحقيق الانتصار للأسبوع الثالث تواليًا.