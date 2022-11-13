مورينيو ينتقد نجوم روما.. ويكشف: أستحق البطاقة الحمراء أمام تورينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

ظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الأحد، غاضبًا، بعد سقوط نادي روما في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام تورينو، في مباراة جمعت بينهما، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

البرتغالي جوزيه مورينيو لا يعيش أفضل أيامه في روما، خاصة بعد أن بدأ في توجيه انتقادات قاسية إلى اللاعبين، في حديثه بالمؤتمرات الصحفية أو خلال تصريحاته لوسائل الإعلام.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة قنوات "DAZN": "أستحق البطاقة الحمراء بعد الألفاظ التي تفوهت بها ضد الحكم.. تحدثت معه بعد مباراة تورينو، واعتذرت له".

وتابع مدرب روما: "هناك مباراتان، الأولى انتهت عند الدقيقة 70 ثم آخر 20 دقيقة نجحنا خلالها في صناعة 4 أو 5 فرص محققة، كيف فعلنا ذلك؟ السبب بسيط، لقد عاد ديبالا"

واستمر مورينيو في توجيه انتقادات علنية إلى اللاعبين: "هناك فرق أخرى لديها لاعبين رائعين.. علينا أن نلعب بمن هم لدينا، في الوقت الحالي، روما يمتلك لاعبين يقدمون مستويات سيئة جدًا"

وعن ركلة الجزاء الضائعة في الدقيقة 90+2، أتم مورينيو: "بيلوتي هو منفذ ركلات الجزاء في روما؟ هذا غير صحيح، سأعاقبه على ذلك، رغم الشجاعة التي تحلى بها".

يشار إلى أن روما يحتل المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 27 نقطة.