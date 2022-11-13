«إيتو» يتوقع تتويج المنتخب الكاميروني بمونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع صامويل إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، وسفير كأس العالم «قطر 2022»، أن يكتب منتخب بلاده تاريخا جديدا وأن يصنع المجد، وأن يصبح أول منتخب أفريقي يتوج بلقب المونديال.

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في حوار لموقع اللجنة المنظمة للمونديال: «إنه لا يوجد شيء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب بلاده وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، خلال احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر».

وأضاف، «يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب حلم لأي لاعب.

وبصفتي رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ستغمرني سعادة لا توصف بتتويج منتخب بلادي ببطولة كأس العالم».

المنتخبات الأفريقية

لم تقتصر توقعات إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون فقط، بل شملت جميع المنتخبات الأفريقية الخمسة المشاركة في المونديال، حيث توقع تأهل المغرب للنهائي لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات الأفريقية إلى دور الـ16، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة.

وتابع سفير مونديال قطر 2022 «المنتخبات الأفريقية تمتلك ما يؤهلها لتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، ولكننا حتى الآن لم نقدم أفضل ما لدينا خلال مشاركاتنا في المونديال.

لقد تعلمنا من البطولات السابقة، وخبراتنا تزداد مع كل مشاركة، وأعتقد أن الأداء المشرف لم يعد يكفي. نحن الآن جاهزون للتتويج».

ورسم النجم الكاميروني، الذي شارك في 4 نسخ من كأس العالم، خريطة وصول المنتخبين الكاميروني والمغربي إلى المباراة النهائية، متوقعا أن تتخطى الكاميرون عقبة بلجيكا في دور الثمانية وأن تطيح بالسنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية في الدور قبل النهائي، على أن يمر المغرب عبر إسبانيا في دور الـ16، ويضع حدا لمغامرة البرتغال في دور الثمانية، قبل أن يقضي على آمال منتخب فرنسا حامل لقب المونديال في الدور قبل النهائي، ليصعد إلى النهائي المرتقب لمواجهة نظيره الكاميروني في نهائي أفريقي خالص.

الدولة المستضيفة

حول توقعاته لمنتخب الدولة المستضيفة، قال إيتو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا برقم قياسي 4 مرات، «إن العنابي سيتجاوز دور المجموعات، وسيحقق مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب الإنجليزي في دور الـ16، وبلوغ دور الثمانية».

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني هو أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في كأس العالم، حيث يمثل حضوره في مونديال قطر 2022 مشاركته الثامنة في المونديال، منذ تأهله للبطولة للمرة الأولى في إسبانيا 1982، وهو أول منتخب أفريقي يبلغ دور الثمانية بالمونديال في نسخة إيطاليا 1990.

ويلعب منتخب الأسود غير المروضة في المونديال ضمن المجموعة السابعة، التي تضم البرازيل وسويسرا وصربيا.

ويستضيف استاد الجنوب مباراتين للكاميرون في دور المجموعات، بداية بمواجهة سويسرا في 24 نوفمبر، ثم مباراته مع صربيا بعدها بـ4 أيام، قبل أن ينتقل إلى استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة، في مواجهته المرتقبة مع منتخب البرازيل، في ختام منافسات دور المجموعات.