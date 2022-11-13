يزيد الراجحي يستعيد لقب باها السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، الفائزين في رالي حائل تويوتا الدولي 2022م، في نسخته الـ 18 الذي يمثل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات «فيا» والدراجات النارية «فيم»، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مركز المغواة الترفيهي بحائل، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وعدد من المسؤولين، حيث فاز السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب باها السعودية – 2022، فيما توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب فئة الدراجات النارية العادية، والدراج السعودي هيثم التويجري بلقب فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز».

متطلبات عالية

أكد أمير حائل أن بطولة رالي حائل تعد من بطولات المملكة الناجحة التي عكست قدرة هذه الدولة المباركة، وخلال أبناء هذا الوطن وقدرتهم على تنظيم أي فعالية، لافتا إلى أن حائل فرضت نفسها على بطولة الراليات بحكم قدرتها المكانية، والتي أعطتها الأولوية في هذا الأمر، وهي تستحق أن يكون لها وجود قوي يستفاد منه ويجعلها مكانا مناسبا لبطولات دولية أخرى.

وشارك في رالي حائل تويوتا الدولي 2022م، 25 سيارة و36 دراجة نارية و8 دراجات رباعية العجلات «كوادز» في قسم الدراجات النارية، إضافة إلى 32 سيارة وشاحنة واحدة في فئة الرالي الوطني.

وخاض المشاركون في اليوم الأخير من الرالي مرحلة «الفرحانية» الخاصة، التي امتدت مسافة 183.42 كلم إلى الغرب من حائل، وتميزت بكونها ذات متطلبات عالية، كان لها انعكاسات على المراكز الأولى، فقد خسر الدراج البريطاني أليكس ماكينس صدارته لفئة الدراجات النارية، في حين خسر السائق السعودي خالد الفريحي مركزه الرابع في الترتيب العام، إثر مشكلات ميكانيكية في اليوم الأخير.

أسرع الأوقات

سيطر يزيد الراجحي مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، على منافسات فئة السيارات في سيارة تويوتا «هايلوكس - أوفردرايف»، وسجل أسرع الأوقات في مرحلة الفرحانية الخاصة، الأخيرة، حيث أنهى الراجحي الرالي أولا متقدما بفارق 24:28 دقيقة عن منافسه الأبرز السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي ماريك سيكورا في سيارة فورد «أف -150 إيفو».

أسهمت نتيجة هذا الباها في تعزيز صدارة يزيد للترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا – باها».

في حين تعرض الدراج البريطاني أليكس ماكينس لحادث قوي أدى لإصابته بكسر في الأنف والرسغ، وإصابة في الظهر، ليفقد إثرها صدارته لفئة الدراجات النارية ذات العجلتين، مما فتح الباب أمام كثير من المنافسين للتحدي للظفر بلقب الفئة.

العقوبات الزمنية

فيما انتهت المنافسة بفوز السائق الإماراتي محمد البلوشي بها متقدما بفارق 4:24 دقائق على الدراج الكويتي عبد اللـه الشطي.

وفرضت عقوبات زمنية على عدد من الدراجين، تغير على إثرها الترتيب العام، حيث صعد الدراج السعودي مشعل الغنيم للعتبة الأخيرة على منصة التتويج، وأكمل الدراج أنس الرحياني وأبوعيشة قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وسجل الدراج السعودي عبدالعزيز أهلي أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز»، علىى متن ياماها «واي أف زد 450 آر»، وأخرجت العقوبات الزمنية القاسية عبدالعزيز من دائرة المنافسة على لقب هذه الفئة. فيما تمكن الدراج السعودي هيثم التويجري، متصدر هذه الفئة منذ (الجمعة)، من صد هجمات منافسيه ليفوز بلقبها، أنهى مواطنه هاني النومسي الرالي في المركز الثالث بفارق كبير.