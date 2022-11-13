فعالية تجريبية لمهرجان الفيفا للمشجعين في الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة فعالية تجريبية في مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع بالدوحة الأربعاء المقبل، وتستهدف حاملي بطاقة هيا، لتشكل المحطة الأخيرة للارتقاء بالعمليات التشغيلية للمهرجان، الذي تنطلق أنشطته الترفيهية في 19 من الشهر الجاري، قبل يوم واحد من صافرة البداية لمنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وستتاح الفرصة أمام جمهور الفعالية لحضور حفل «دي جي»، وفقرات أداء مميزة تحاكي عروض النجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، ويقتصر حضور الفعالية على من يحمل بطاقة هيا الإلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات المونديال، والتي تتيح الدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، وغيرها من المزايا الأخرى، مثل الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام خلال البطولة.

كما تعد بطاقة هيا بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها.

وتتوافر مزيد من المعلومات حول الحصول على بطاقة هيا عبر هذا الرابط.

ويمثل مهرجان (فيفا) للمشجعين وجهة شاملة تقدم للجمهور طرقا جديدة للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم، والاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عددا من أفضل العروض الموسيقية والترفيهية، والاطلاع على جوانب الثقافة المحلية.

ويشهد مونديال قطر 2022 انطلاقة جديدة لمهرجان(فيفا) للمشجعين، خلال التعاون الوثيق مع البلد المستضيف، ووجوده في موقع مركزي واحد بحديقة البدع في الدوحة، طوال البطولة التي تقام منافساتها على مدى 29 يوما.

ومن بين الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشجعين في موقع المهرجان، بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، مع إطلالة خلابة على أفق منطقة الخليج الغربي، وعروض لأفضل الأعمال الموسيقية العالمية، إضافة إلى حفلات مباشرة لعدد من أشهر الفنانين من قطر والعالم.

ويهدف (فيفا) إلى توسيع نطاق وصول الجماهير من حول العالم لمهرجان (فيفا) للمشجعين، خلال تمكينهم من مشاهدة محتوى المهرجان والتفاعل معه خلال مونديال قطر 2022، عبر زيارة صفحة كأس العالم على منصة فيفا بلس الرقمية.