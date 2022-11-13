شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام باهر المحمدى مع الإسماعيلى قبل الإصابة والاستبعاد من المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الدولي باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أشعة على قدمه خلال الساعات القليلة القادمة؛ لتحديد مدة غيابه عن صفوف فريقه.

وكان اللاعب قد تعرض لشد فى عضلة الضامة خلال تواجده ضمن معسكر منتخب مصر الحالي استعدادًا لملاقاة المنتخب البلجيكي ضمن الأجندة الدولية.

كما ضم الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ممثلا وحيدا عن الإسماعيلي فى المعسكر الذى سيقام على فترتين من يوم 7 حتى 18 نوفمبر الجاري، قبل أن يغادر القائمة الأخيرة للإصابة قبيل ساعات من السفر إلى دولة الكويت.

لعب باهر المحمدي منذ الموسم الماضي 11 مباراة، بينهم لقاء فى كأس مصر، بواقع 907 دقائق، سجل خلالها هدفين.

ولعب باهر المحمدى 12 مباراة دولية ”8 أساسيًا و4 بديلًا” بواقع 823 دقيقة، سجل هدفًا وحيدًا.

وفاز المنتخب المصرى خلال مشاركة لاعب الدراويش فى 10 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر فى مثله.