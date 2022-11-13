7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها وصول منتخب مصر إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، ومناقشة الزمالك التجديد للمثلوثى وإمام عاشور.

منتخب مصر يصل الكويت لمواجهة بلجيكا وديًا 18 نوفمبر

وصل منتخب مصر منذ قليل إلى الكويت استعداداً للدخول فى معسكر لمواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر الجاري، وهى المباراة التي يعول عليها فيتوريا لإكساب اللاعبين خبرة الاحتكاك مع المنتخبات الكبرى قبل استئناف رحلة التصفيات الأفريقية.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول، إلى القاهرة بعد قضاء إجازته، حيث منح المدرب الفريق راحة لمدة 4 أيام من الخميس الماضي، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية غدا الاثنين، وعقب عودته سيعقد الزمالك جلسة معه لمناقشة مصير التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، والذى ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

كولر يدرس حضور مباراة لفريق الشباب بالأهلي.. اعرف التفاصيل

ينوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حضور مباراة لفريق الشباب بالنادي بدورى الجمهورية خلال فترة توقف الدوري الحالية، من أجل الوقوف على مستوى لاعبي فريق الشباب والتعرف على مستواهم عن قرب.

طالب مسئولي النادى الاسماعيلى، عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بإحضار عروض قوية من أجل الموافقة على بيعه بعدما وصلت علاقة الطرفين لطريق مسدود خلال الأيام القليلة الماضية.

سفير مصر بالكويت يستقبل بعثة المنتخب الوطنى قبل مواجهة بلجيكا.. صور

حرص أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول بمطار الكويت، كما تواجد أحمد أبو المجد مستشار السفارة المصرية بالكويت فى استقبال بعثة الفريق القومى فور وصولها للكويت.

إدارة الكرة بالزمالك تسعى لحسم ملف إمام عاشور

تسعى إدارة الكرة بنادى الزمالك لتعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق، حيث ترغب الإدارة فى تمديد التعاقد مع اللاعب مع تعديل البنود المادية لتتناسب مع إمكانيات وعطاء عاشور فى الملعب.

محمد الشوربجي وجويل كينج يتوجان ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش