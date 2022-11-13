شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يلتقى قدامى كرة القدم بأسوان ويشرح فلسفته التدريبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادى، المدير الفني الجديد لنادى أسوان، جلسة ودية مع إدارة نادى أسوان وقدامى كرة القدم بالنادى، عبر خلالها عن سعادته بلقاء زملاء الملعب السابقين، واثقا فى دعمهم ومساندتهم لفريقهم على الدوام.

وحرص الرمادى على التقاط الصور التذكارية مع الجميع، وأوضح أن فلسفته الإدارية فى إدارة شئون الفريق تعتمد على ضوابط تطبيق النظام داخل وخارج الملعب، ولن يسمح بأن يقترب أحد من خصوصية عمله أو العبث بشئون الفريق.

وطالب الرمادى الجميع بوحدة الصف وتحمل المسئولية كل فى تخصصه، وأن تكون الدوافع والطاقة الإيجابية شعار المرحلة القادمة إداريا وفنيا.

والتقى أيمن الرمادى خلال الجلسه الأولى لظهوره بنادى أسوان بجهازه المعاون، واتفق معهم على الحدود الفاصلة لمهامهم وناقش معهم برنامج إعداد الفريق فى الأسبوع الأول.



أيمن الرمادى مع قدامى أسوان



أيمن الرمادى مع قدامى أسوان