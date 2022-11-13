شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين بالأحمر فى مواجهة المغرب غداً.. وسلبية مسحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للناشئين ونظيره المغربي عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء فى المباراة المقرر لها غدا الاثنين على ملعب "الرويبة" فى الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وجاءت مسحة لاعبي منتخب مصر للناشئين سلبية، ليصبح جميع اللاعبين جاهزين للمباراة المرتقبة.

وتمتلك مصر 3 نقاط في المركز الثالث بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تونس في المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات في حالة تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل في حالة تساوي 3 فرق في النقاط.