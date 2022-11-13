شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يواصل التأهيل فى الزمالك رغم الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل السنغالى إبراهيما نداى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التأهيل فى القلعة البيضاء، بسبب الإصابة التى يعانى منها، رغم الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

ويخوض نداى تدريباته التأهيلية فى الجيم تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، حيث يعانى نداى من إصابة بمزق فى العضلة الخلفية ابعدته عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك فترة إعداد مصغرة الاثنين المقبل، استعداداً لاستئناف المباريات من جديد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، والتى بدأت الخميس الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.