شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية منافسات ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما أعلن اتحاد الكرة مؤخراً موعد نهائي النسخة الماضية من البطولة.

س: ما هى المباريات المتبقية من ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر؟

ج: تتبقى 3 مباريات من دور الثمانية لكأس مصر، وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

س: ما هى مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر؟

ج: يلعب الزمالك مع المصرى يوم 26 نوفمبر الجارى، وفى اليوم التالي (27 نوفمبر ) يلعب الأهلى مع المقاولون العرب، وبيراميدز مع البنك الأهلي، ويتأهل الفائز من الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى، فيما يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة.

س: ما هى الفريق التى تأهلت للدور ربع النهائي في البطولة؟

ج: سموحة هو أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

س: ما هو موعد نهائي كأس مصر النسخة الماضية؟ج: استقر اتحاد الكرة المصري على إقامة المباراة النهائية لكأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021-2022 فى 3 فبراير المقبل.