سفير مصر بالكويت يستقبل بعثة المنتخب الوطنى قبل مواجهة بلجيكا.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول بمطار الكويت، كما تواجد أحمد أبو المجد مستشار السفارة المصرية بالكويت فى استقبال بعثة الفريق القومى فور وصولها للكويت.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى دولة الكويت بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم 18 نوفمبر الجاري.

ووجه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد غرابة المدير الإدارى الشكر للسفير ومستشار السفارة بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالبعثة.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم، في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع :عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.