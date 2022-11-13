شكرا لقرائتكم خبر عن قطار City Run يجوب المحافظات..انطلاق ماراثون الجري بأسوان 25 نوفمبر بمشاركة نجوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطار مشروع City Run صولاته وجولاته في مختلف المحافظات، هذا المشروع الذي أطلقته أندية سيتي كلوب لتشجيع المصريين على ممارسة رياضة الجري في مدن مصر، وينطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري، مارثون 5 كيلو من فرع سيتي كلوب أسوان بمشاركة عدد من نجوم الرياضة والمئات من أعضاء نادى سيتى كلوب، ومواطنين من الجنسين ومختلف الأعمار، على أن يبدأ التسخين في السادسة والنصف صباحا والانطلاق في السابعة من أمام ستاد أسوان.

ونظمت أندية سيتى كلوب بالتعاون مع كايرو رانرز 3 فعاليات لماراثون الجري الأولى في مدينة شبين الكوم، والثانية في العبور، والثالثة في طنطا.

وانطلق المشاركون من أمام بوابات سيتي كلوب شبين الكوم والعبور وطنطا في السابعة صباحًا بطول خمسة كيلومترات، وسط مشاركة أيضا من الأطفال ومرضى السكر وكبار السن .

وحقق مارثون City Run شبين الكوم إقبالًا ملحوظًا، ليس من أهل مدينة شبين الكوم فقط بل سجلت المشاركات ساكني محافظات ومدن أخرى، ومشاركات من الرياضيين والكبار والصغار، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في يومها الأول لدفع جميع المصريين بدون تجنيب أو تصنيف لممارسة الرياضة.

ويؤكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، أن انطلاقة مشروع "CITY RUN" كانت ناجحة، وشهدت مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023.

ويضيف مرجان: تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه.

يذكر أن أندية سيتى كلوب أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، بدأت بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الماضي، برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.