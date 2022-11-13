"الحلم".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف عن مفاجأة سارة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين عن وجود أكبر طفرة إنشائية في تاريخ الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود أكبر عقد رعاية للمشروع الحلم بعد سنوات من العمل الشاق.

وقال سراج الدين في تصريحات عبر صفحته الشخصية: "الحمد لله أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية تصل لـ ٣ مليار جنيه والتتويج بالسوبر المصري".

وأضاف سراج: "الانتهاء من فرع التجمع وهو على وشك أيام من الافتتاح في أكبر حقبة وطفرة إنشائية في تاريخ النادي، أكبر عقد رعاية للمشروع الحلم يضاهي أرقام الأندية الأوروبية الصف الأول في رتوشه الأخيرة بعد سنوات من العمل الشاق في هذا الملف".

وأكمل: "هكذا نرد بالعمل كمجلس إدارة ولازال".

الجدير بالذكر أن محمد سراج الدين هو عضو مجلس الإدارة المتابع لملف مشروع استاد النادي الأهلي.