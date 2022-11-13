مدرب بايرن ميونيخ يتحدى: يمكننا الفوز بكل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

يرى جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن فريقه يمكنه الفوز بكل البطولات هذا الموسم.

وقال ناجلسمان، 35 عاما، "يجب أن نواصل اللعب بنفس الطريقة التي نلعب بها حاليا، ومن ثم سيكون لدينا الفرصة للفوز بكل الألقاب التي يمكننا الفوز بها".

ويدخل بايرن ميونيخ العطلة الشتوية وهو يتصدر الدوري الألماني (بوندسليجا)، وفي دوري الأبطال وصل بايرن إلى دور الـ16 وسيلتقي مع باريس سان جيرمان، وفي كأس ألمانيا سيواجه بايرن فريق ماينز في دور الـ16.

وفي الموسم الماضي، فاز بايرن بلقب الدوري، وفي دوري الأبطال ودع الفريق البطولة من دور الثمانية أمام فياريال.

وفي كأس ألمانيا ودع الفريق البطولة من الدور الثاني بعد خسارته صفر / 5 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.