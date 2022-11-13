ثاني الانتصارات.. منتخب مصر للسيدات يفوز على المغرب في بطولة إفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق منتخب مصر لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة إفريقيا للسيدات في نسختها الـ25 المقامة حاليا في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتغلب منتخب مصر للسيدات على منتخب المغرب في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بنتيجة 28-20.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاعبات مصر بنتيجة 13-4.

وبذلك يرتفع رصيد منتخب مصر للسيدات إلى النقطة الـ4 في المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثانية التي تضم بجواره كلا من تونس والكونغو والمغرب وغينيا.

ويختتم منتخب مصر للسيدات مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة منتخب غينيا غدا الاثنيين.

ويتأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية، ثلاثة فرق من المجموعة الثانية التي تتواجد بيها مصر لكون المجموعة تضم خمسة فرق، بينما يتأهل الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثالثة، بالإضافة إلى أفضل ثالث من المجموعتين الأولى والثانية لكي يصبح عدد المتأهلين لهذا الدور ثماني فرق.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات يعود للمشاركة في بطولات إفريقيا بعد أن كانت أخر مشاركة له في 2012، واحتل انذاك المركز التاسع من أصل عشر فرق شاركت بالبطولة.

ويعد هذا المنتخب هو أول منتخب يتم تأسيسه للسيدات منذ 2012، حيث لم يتم تأسيس أي منتخب أول للسيدات لكرة اليد منذ ذلك التاريخ.