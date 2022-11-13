إنتر يهزم أتالانتا في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د.ب.أ

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه أتالانتا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي إدين دجيكو (هدفين) في الدقيقتين 36 و56 وخوسيه لويس بالومينو، لاعب أتالانتا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

فيما سجل هدفي أتالانتا، أديمولا لوكمان في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وخوسيه لويس بالموينو في الدقيقة 77.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز السادس.