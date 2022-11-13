مصدر بالأهلي يرد عبر الخليج 365 على تصريحات السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت إدارة الأهلي أنها مستمرة في الإجراءات القانونية والرياضية للحصول على حقوقها تجاه الشرط الجزائي المتواجد في العقد الثلاثي، والمقدر بـ2 مليون دولار طبقًا للحكم النهائي الصادر من مركز التسوية والتحكيم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مسؤولية لا ينشغلون بالرد على تلك النوعية من التصريحات، وهناك أطُر قانونية ولائحية يتبعها النادي.

وأضاف: "هناك عقود ولوائح ونظم وأحكام يجب تنفيذها.. لم يصدر تصريح واحد من مسؤولي الأهلي حول تلك الأزمة، هناك إجراءات نسير نحو تنفيذها، ولن نتراجع عنها للدفاع عن حقوق النادي والحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ2 مليون دولار".

وتابع: "هناك تفكير في دراسة قانونية لتصريحات اللاعب، وإذا رأت اللجنة القانونية بالنادي أنه تعرض بالإساءة للأهلي أومسؤولية أو ذكر شيء يسيء بشكل مباشر أو حتى غير مباشر للنادي، فلن نتوانى في اللجوء للقضاء".

وأتم: "الأهلي نادي مؤسسي لا يتعامل بلغة العواطف، ولا يرد إلا طبقًا للوائح والقوانيين والأحكام سواء رياضية أو غيرها".

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