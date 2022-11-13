المجد العربي.. السعودية تبحث عن هدف مارادوني جديد في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في منافسات كأس العالم 2022، عن هدف مارادوني جديد، من أجل تكرار ما تحقق في نسخة 1994، عندما عبر الأخضر، دور المجموعات، بنجاح.

السعودية تأهلت إلى كأس العالم، للمرة السادسة على الإطلاق، بعد أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

ويأمل منتخب السعودية في كأس العالم 2022، تحقيق ما حدث منذ 28 عامًا، ما يتطلب القدرة على الفوز مجددًا في المباريات الكبرى، في إشارة إلى انتصار تاريخي لن ينسى، على حساب بلجيكا.

وتمكنت السعودية من عبور دور المجموعات في 1994، بعد الخسارة على يد هولندا، ثم الفوز مرتين متتاليتين، أمام كل من المغرب وبلجيكا، على الترتيب.

الفوز على بلجيكا (1-0)، تحقق بفضل اللاعب سعيد العويران، الذي استطاع تسجيل هدف "مارادوني"، بعدما راوغ أكثر من 3 لاعبين، ركضًا من منتصف الملعب، ما صنفه موقع فيفا الرسمي، ضمن أفضل 100 لحظة في تاريخ كأس العالم.

وينافس المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

التأهل إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر، بالنظر إلى المجموعة المعقدة التي يتواجد بها الأرجنتين، بولندا والمكسيك، يحتاج إلى تسجيل السعودية، هدفًا مارادونيًا جديدًا.